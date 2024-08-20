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20 августа 2024, 8:24 Читати українською

Укрэнерго: 20 августа без света будут две очереди

20 августа с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

20 августа с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.
Фото: depositphotos

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Графики отключений

«С 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы — без ограничений», — говорится в сообщении.

Как отметили в Укрэнерго, потребление объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Причина

Причиной ограничений является рост потребления электричества из-за жары, отмечает Укрэнерго.

Председатель правления НЭК Владимир Кудрицкий заявил, что на этой неделе Украину «ждет новое испытание жарой».

По его словам, из-за роста потребления вернется дефицит в энергосистеме.

Что такое очередь

Очередь — группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. Всего шесть таких очередей.

Как объясняли в Укрэнерго: условно, одна очередь — это четыре часа отключений в сутки, два — восемь часов, три — 12 часов и четыре — 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.

Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго — они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
20 августа 2024, 10:26
#
Очередна балалайка брехня брехунів.
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