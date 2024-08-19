Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 7 копеек

Национальный банк Украины установил на 19 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,211 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 19 августа установил официальный курс евро на уровне 45,29 грн (на 16 августа был установлен на уровне 45,30 грн). Европейская валюта подешевела на 1 копейку.

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