Более 65% приобретений жилья на первичном рынке осуществляется посредством рассрочки

Более 65% от всех продаж жилья на первичном рынке осуществляется с помощью программ рассрочки, около 30% — приобретение за полную стоимость и от 5% с помощью ипотеки — государственной программы «єОселя» и общих ипотечных программ банков и девелоперов. Об этом заявила Марианна Бигунец, директор по продажам Строительной компании GAZDA.

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По данным эксперта, к началу полномасштабного вторжения соотношение приобретений жилья при различных финансовых механизмах было следующим:

программы рассрочки составляли до 35−40% от общего количества продаж,

за полную стоимость дома зафиксировано более 50% продаж,

доля ипотеки составляла 10−15%.

Она считает, что рост доли приобретений жилья по программам в рассрочку напрямую связан с несколькими факторами.

«На фоне экономической „неуверенности“ и инфляционных процессов, также затрагивающих первичный рынок жилья, ведь по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годом стоимость жилья может возрасти на 30%, гражданин имеет возможность, во-первых, приобрести жилье при минимальном первом взносе (от 10% до 30% стоимости квартиры или, например, таунхауса) и с фиксацией цены, что убережет его сбережения от обесценения. А во-вторых, его ежемесячные расходы по обслуживанию рассрочки в зависимости от стоимости жилья и суммы первого взноса не превысят 36−55 тыс. грн», — отметила Бигунец.

Она рассказала, что по состоянию на август наиболее распространены программы рассрочки сроком на 3 года с первоначальным взносом от 10% до 30% с фиксацией цены.

Чаще всего с помощью программ в рассрочку покупают 1,2-комнатные квартиры площадью от 40 м² до 60 м 2 и смартквартиры площадью до 30 м².

При этом постепенно возвращается тенденция к вложению средств на ранних этапах строительства, когда цена для покупателя в среднем на 35% меньше, чем на стадии ввода дома в эксплуатацию.

Пример

Марианна Бегунец привела пример программы беспроцентной рассрочки при первом взносе 30% стоимости дома и сроком до 3 лет. Так, за 2-х комнатную квартиру площадью 60 м² средней стоимостью от 2 млн до 3 млн грн покупатель заплатит первый взнос в размере от 700 тыс. до 1 млн грн, а ежемесячные платежи могут составить от 36 тыс. грн до 55 тыс. грн.

Где самые дорогие квартиры

По ее словам, сейчас «самыми дорогими» городами по уровню цен на первичном рынке Киев, Львов, Ужгород и Одесса. В этих городах средняя стоимость м2 в зависимости от стадии строительства, класса объекта площади квартиры варьируется от 42 тыс. грн до 47 тыс. грн.

Она убеждена, что именно уровень цен требует от застройщика искать и внедрять механизмы, которые, с одной стороны, дали бы возможность гражданам стать владельцами нового жилья, а с другой — не останавливать строительство.

Как избежать рисков

Бегунец также сосредоточила внимание на том, как избежать рисков несвоевременного погашения рассрочки и при этом стать собственником жилья по карману.

Прежде всего стоит убедиться в самом главном: насколько активно строительство того или иного ЖК, коттеджного городка, соблюдается ли девелопер задекларированных сроков возведения, не имеет ли потенциально «обременительных» обстоятельств, которые могут ему мешать продолжать строительство (судебные решения, «аритмия» строительства) и т. п. ).

Второй не менее важный аспект: аккредитован ли девелопер (его отдельный проект) к участию в государственной ипотечной программе «Еселя», или имеющиеся совместные с коммерческими банками ипотечные программы (банковская аккредитация — это дополнительная гарантия покупателю в безопасности приобретения квартиры или таунхауса).

Перед тем, как принять решение о приобретении жилья, покупатель должен тщательно учесть существующие военные, экономические риски и индивидуальные риски (ведется война и гражданин может быть привлечен в ряды ВСУ).

Желательно выбирать жилье, соответствующее финансовым возможностям платить по рассрочке без ущерба семейному бюджету (ежемесячный платеж не должен превышать 50% от совокупного ежемесячного дохода семьи).

При выборе программы рассрочки очень полезно будет ориентироваться на общие тренды-условия программ рассрочки и тщательно изучать предложенное девелопером соглашение, чтобы избежать нежелательных переплат (прежде всего речь идет о возможности фиксации цены).