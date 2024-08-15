Рост экономики Германии замедлился до исторического минимума — BILD

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 августа 2024, 15:51 Читати українською

Рост экономики Германии замедлился до исторического минимума — BILD

Рост экономики Германии, крупнейшей в Европе и третьей в мире, замедлился до исторического минимума. Об этом пишет Лига со ссылкой на BILD.

Рост экономики Германии, крупнейшей в Европе и третьей в мире, замедлился до исторического минимума.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Замедление роста экономики

Экономический обозреватель Нильс Гайстерхаген отмечает, что с 2019 года экономика ФРГ растет так медленно, как никогда в истории страны, то есть с 1949 года.

В частности, количество безработных растет, а реальная заработная плата в первом квартале этого года была не выше, чем в начале 2018-го.

Данные Федерального статистического управления показывают, что снижение реальной заработной платы особенно ускорилось в 2022 г. (через ценовой кризис на энергоносители и инфляцию) и в 2020 г. (коронавирусный кризис).

Вместо ожидаемого роста общий объем экономического производства страны сократился на 0,1% во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом.

Экс-глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Берт Рюруп главной проблемой считает политику долгового тормоза, запрещающую брать кредиты для пополнения бюджета.

«Первое, что необходимо, — это реформа долгового тормоза, чтобы быстро обновить и модернизировать инфраструктуру, которая во многом пришла в упадок. Также было бы разумно быть более открытыми к технологиям, когда дело касается правильного энергетического перехода», — сказал Рюруп.

Он считает необходимым изменить и систему выделения каждому безработному так называемой гражданской помощи (Bürgergeld). В настоящее время она составляет 563 евро в месяц.

Некоторым выгоднее получать помощь и подрабатывать нелегально, чем ходить на постоянную работу, отметил Рюруп.

«Гражданская помощь — это не безусловный базовый доход, а социальная помощь, которая, по замыслу, должна быть нацелена на возвращение к регулярным трудовым отношениям», — пояснил эксперт.

Германия — крупнейшая экономика Европы и третья в мире после США и Китая.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами