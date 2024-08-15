Рост экономики Германии замедлился до исторического минимума — BILD

Рост экономики Германии, крупнейшей в Европе и третьей в мире, замедлился до исторического минимума. Об этом пишет Лига со ссылкой на BILD.

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Замедление роста экономики

Экономический обозреватель Нильс Гайстерхаген отмечает, что с 2019 года экономика ФРГ растет так медленно, как никогда в истории страны, то есть с 1949 года.

В частности, количество безработных растет, а реальная заработная плата в первом квартале этого года была не выше, чем в начале 2018-го.

Данные Федерального статистического управления показывают, что снижение реальной заработной платы особенно ускорилось в 2022 г. (через ценовой кризис на энергоносители и инфляцию) и в 2020 г. (коронавирусный кризис).

Вместо ожидаемого роста общий объем экономического производства страны сократился на 0,1% во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом.

Экс-глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Берт Рюруп главной проблемой считает политику долгового тормоза, запрещающую брать кредиты для пополнения бюджета.

«Первое, что необходимо, — это реформа долгового тормоза, чтобы быстро обновить и модернизировать инфраструктуру, которая во многом пришла в упадок. Также было бы разумно быть более открытыми к технологиям, когда дело касается правильного энергетического перехода», — сказал Рюруп.

Он считает необходимым изменить и систему выделения каждому безработному так называемой гражданской помощи (Bürgergeld). В настоящее время она составляет 563 евро в месяц.

Некоторым выгоднее получать помощь и подрабатывать нелегально, чем ходить на постоянную работу, отметил Рюруп.

«Гражданская помощь — это не безусловный базовый доход, а социальная помощь, которая, по замыслу, должна быть нацелена на возвращение к регулярным трудовым отношениям», — пояснил эксперт.

Германия — крупнейшая экономика Европы и третья в мире после США и Китая.