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13 августа 2024, 17:12 Читати українською

В Украине запустят электронный градостроительный кадастр на государственном уровне

В Украине скоро заработает Градостроительный кадастр на государственном уровне (МБКД), который позволит всем муниципалитетам, органам архитектуры и архитекторам работать в единой цифровой системе. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

В Украине скоро заработает Градостроительный кадастр на государственном уровне (МБКД), который позволит всем муниципалитетам, органам архитектуры и архитекторам работать в единой цифровой системе.
Фото: pixabay.com

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Соответствующее постановление уже принял Кабинет Министров, Кадастр заработает через месяц после его вступления в силу.

«Это важный шаг для быстрого и прозрачного восстановления страны. МБКД будет способствовать прозрачности и защите от махинаций, ведь аккумулирует всю градостроительную информацию, документы и процедуры их согласования в электронном виде. Он также имеет удобный доступ для пользователей. Это поможет ускорить процессы строительства и развития инфраструктуры», — пояснили в министерстве.

Введение МБКИ предусматривает следующие полезные изменения для строителей, государства и граждан:

  • ускоряет получение информации для издания разрешительных документов, проектирования и строительства; открывает геоданные на электронной карте;
  • ускоряет процедуры строительства и уменьшает конфликты в области благодаря возможности быстро проверить право строить объект в определенной местности;
  • делает невозможными потери или подделки градостроительной информации;
  • открывает гражданам доступ к градостроительной документации, процедуре ее разработки, согласования и обсуждения.

В то же время в Минцифре отметили, что на период военного положения доступ к ряду геоданных кадастра будет ограничен, однако найти и проверить основную актуальную информацию о градостроительстве станет легче.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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