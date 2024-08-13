В Украине скоро заработает Градостроительный кадастр на государственном уровне (МБКД), который позволит всем муниципалитетам, органам архитектуры и архитекторам работать в единой цифровой системе. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
В Украине запустят электронный градостроительный кадастр на государственном уровне
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Соответствующее постановление уже принял Кабинет Министров, Кадастр заработает через месяц после его вступления в силу.
«Это важный шаг для быстрого и прозрачного восстановления страны. МБКД будет способствовать прозрачности и защите от махинаций, ведь аккумулирует всю градостроительную информацию, документы и процедуры их согласования в электронном виде. Он также имеет удобный доступ для пользователей. Это поможет ускорить процессы строительства и развития инфраструктуры», — пояснили в министерстве.
Введение МБКИ предусматривает следующие полезные изменения для строителей, государства и граждан:
- ускоряет получение информации для издания разрешительных документов, проектирования и строительства; открывает геоданные на электронной карте;
- ускоряет процедуры строительства и уменьшает конфликты в области благодаря возможности быстро проверить право строить объект в определенной местности;
- делает невозможными потери или подделки градостроительной информации;
- открывает гражданам доступ к градостроительной документации, процедуре ее разработки, согласования и обсуждения.
В то же время в Минцифре отметили, что на период военного положения доступ к ряду геоданных кадастра будет ограничен, однако найти и проверить основную актуальную информацию о градостроительстве станет легче.
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