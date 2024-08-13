В Украине запустят электронный градостроительный кадастр на государственном уровне

В Украине скоро заработает Градостроительный кадастр на государственном уровне (МБКД), который позволит всем муниципалитетам, органам архитектуры и архитекторам работать в единой цифровой системе. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

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Соответствующее постановление уже принял Кабинет Министров, Кадастр заработает через месяц после его вступления в силу.

«Это важный шаг для быстрого и прозрачного восстановления страны. МБКД будет способствовать прозрачности и защите от махинаций, ведь аккумулирует всю градостроительную информацию, документы и процедуры их согласования в электронном виде. Он также имеет удобный доступ для пользователей. Это поможет ускорить процессы строительства и развития инфраструктуры», — пояснили в министерстве.

Введение МБКИ предусматривает следующие полезные изменения для строителей, государства и граждан:

ускоряет получение информации для издания разрешительных документов, проектирования и строительства; открывает геоданные на электронной карте;

ускоряет процедуры строительства и уменьшает конфликты в области благодаря возможности быстро проверить право строить объект в определенной местности;

делает невозможными потери или подделки градостроительной информации;

открывает гражданам доступ к градостроительной документации, процедуре ее разработки, согласования и обсуждения.

В то же время в Минцифре отметили, что на период военного положения доступ к ряду геоданных кадастра будет ограничен, однако найти и проверить основную актуальную информацию о градостроительстве станет легче.