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13 августа 2024, 13:55 Читати українською

«Доступные кредиты 5-7-9%» — доступное финансирование от Абанка для развития предпринимательства

Абанк является уполномоченным банком по реализации правительственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Это дает возможность новым, действующим малым и микропредприятиям получать доступное финансирование в Абанке.

Руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко рассказал, что программа позволяет Абанку увеличить свою роль в создании благоприятных условий для предпринимательской активности:

«В настоящее время условиями программы предусмотрено финансирование предприятий и предпринимателей как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. Условия программы адаптируются к сегодняшним потребностям. Так, в июне программа расширена в части проектов энергосервиса для повышения энергетической эффективности, а в июле добавлена ​​возможность финансирования ОСМД и ЖСК на внедрение энергоэффективных мероприятий».

В условиях полномасштабного вторжения «Доступные кредиты 5−7−9%» — действенный механизм финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Низкие процентные ставки возможны благодаря компенсации от государства, а бизнес фактически платит от 1 до 15%. В зависимости от цели кредитования, сферы деятельности, региона ведения деятельности и на основе портрета участника программы.

Мы на приоритетной основе принимаем заявки на льготное кредитование по государственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Целью является предоставление доступа к кредитным ресурсам на выгодных условиях для развития бизнеса", — добавил Александр Николенко.

Получить доступное финансирование для реализации своих идей и проектов можно легко и быстро: отправив онлайн-заявку. После чего получить решение и денежные средства.

Про Абанк

Абанк — универсальный коммерческий банк, предлагающий полный спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам.

Одной из стратегических целей Банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг, в том числе путем кредитования реального сектора экономики.

Источник: Минфин
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