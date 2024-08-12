Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 12 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,119 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 12 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 12 августа установил официальный курс евро на уровне 44,88 грн (на 9 августа было установлено на уровне 44,80 грн). Европейская валюта подорожала на 8 копеек.

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