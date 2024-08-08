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8 августа 2024, 19:32 Читати українською

В первом полугодии треть вкладчиков банков в ликвидации получила возмещение дистанционно

В январе-июне 2024 года 30% вкладчиков банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, воспользовались инструментом дистанционных онлайн-выплат через банки-агенты и услугу «Возвращение вкладов» в приложении «Дия». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В январе-июне 2024 года 30% вкладчиков банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, воспользовались инструментом дистанционных онлайн-выплат через банки-агенты и услугу «Возвращение вкладов» в приложении «Дия».
Фото: НБУ

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За первые шесть месяцев 2024 года клиенты банков в ликвидации получили в онлайн-режиме возмещение на сумму 87,3 млн грн.

В настоящее время продолжаются выплаты вкладчикам 37 банков, включая восемь банков, ликвидированных после 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что клиенты ликвидируемых банков, обратившихся за выплатами, уже получили более 90% гарантированного возмещения от Фонда.

«Благодаря инструменту онлайн-выплат украинцы, оказавшиеся в зоне ведения активных боевых действий, вынужденных выехать за границу, смогли без лишних трудностей вернуть свои средства», — объясняет заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.

Как получить средства дистанционно

Чтобы получить средства без физического посещения отделения банка-агента, вкладчик имеет возможность:

  • воспользоваться инструментом дистанционных онлайн-выплат, который на сегодняшний день предлагают своим клиентам шесть банков-агентов Фонда: Приватбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, банк Пивденный, ПУМБ и Таскомбанк;
  • подать заявку через услугу «Возврат вкладов» в мобильном приложении «Дия» и получить возмещение на счет в одном из следующих банков-агентов: Приватбанк, Укргазбанк, ПУМБ, Универсалбанк, Идея Банк.

Чтобы получить услугу в Действии:

  • обновите мобильное приложение до последней версии;
  • авторизуйтесь;
  • откройте раздел Услуги — Возврат вкладов;
  • выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет и подайте заявку на возмещение. Если деньги держали в нескольких банках, заявки подаются отдельно;
  • выберите карту «єПідтримка», на которую поступят средства. Счет должен быть в банке-агенте Фонда, являющемся участником услуги. Или сразу в приложении можно открыть в несколько кликов новую карточку «єПідтримка» в одном из приведенных банков-агентов Фонда;
  • уточните контактные данные для связи;
  • проверьте заявку;
  • подпишите заявку «Дия.Подписью».

Подобрать депозит в банках Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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