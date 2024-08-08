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8 августа 2024, 10:00 Читати українською

Абанк предлагает льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры

Абанк подписал меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Согласно меморандуму Абанк обеспечивает льготное кредитование предпринимателям и предприятиям, реализующим проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.

Для предпринимательства в июне уже стартовала программа «Экспресс-энергия», по которой доступно кредитование на приобретение энергооборудования стоимостью до 2 млн грн. Но из-за повышенного спроса на предложения этой программы, банком было принято решение запустить еще одну программу «Енергонезламність». Она способна покрыть потребности клиентов, которым необходимо приобрести сверхмощное оборудование стоимостью более 2 млн грн.

«Мы увидели, что клиентам, занимающимся, например, оптовой и розничной торговлей, временным размещением и организацией питания, в среднем достаточно финансирования в размере до 400 тыс. грн. А клиенты, осуществляющие экономическую деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, нуждаются в более мощном оборудовании. Таком как электрогенераторы, газопоршневые электростанции, твердотопливные котлы и т. п. Для того, чтобы мы могли удовлетворить все сегменты бизнеса, мы ввели программу „Енергонезламність“, где сумма кредитования стартует от 2 млн грн», — рассказал руководитель направления малого и среднего бизнеса Александр Николенко.

Поддержка направлена ​​на покупку следующих товаров:

  • электрогенераторы;

  • источники бесперебойного питания;

  • аккумуляторы;

  • солнечные электростанции;

  • газопоршневые электростанции;

  • твердотопливные котлы и т. п.

Вы можете получить кредитование на льготных условиях: от 13,5% годовых, а срок кредитования — от 12 до 36 месяцев. При этом кредит выдается безналичными средствами на текущий счет поставщика оборудования, что позволяет быстро оплачивать и получать необходимое оборудование.

Программа «Енергонезламність» от Абанка — это уверенный шаг к будущему, где энергетическая стабильность и автономия доступны каждому. Это важные аспекты успешного ведения бизнеса, производственного процесса и обеспечения надлежащих условий персонала.

Узнать больше о программе «Енергонезламність» можно в ближайшем отделении Абанка или заказав консультацию на сайте.

Энергетическая независимость — это уверенность в завтрашнем дне и готовность вашего бизнеса к любым вызовам в сфере энергетики. Обеспечьте стабильное будущее бизнеса с программой «Енергонезламність» от Абанка!

Источник: Минфин
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