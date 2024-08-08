Абанк подписал меморандум о льготном кредитовании проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Согласно меморандуму Абанк обеспечивает льготное кредитование предпринимателям и предприятиям, реализующим проекты, направленные на повышение уровня энергонезависимости страны.
Абанк предлагает льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры
Для предпринимательства в июне уже стартовала программа «Экспресс-энергия», по которой доступно кредитование на приобретение энергооборудования стоимостью до 2 млн грн. Но из-за повышенного спроса на предложения этой программы, банком было принято решение запустить еще одну программу «Енергонезламність». Она способна покрыть потребности клиентов, которым необходимо приобрести сверхмощное оборудование стоимостью более 2 млн грн.
«Мы увидели, что клиентам, занимающимся, например, оптовой и розничной торговлей, временным размещением и организацией питания, в среднем достаточно финансирования в размере до 400 тыс. грн. А клиенты, осуществляющие экономическую деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, нуждаются в более мощном оборудовании. Таком как электрогенераторы, газопоршневые электростанции, твердотопливные котлы
Поддержка направлена на покупку следующих товаров:
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электрогенераторы;
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источники бесперебойного питания;
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аккумуляторы;
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солнечные электростанции;
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газопоршневые электростанции;
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твердотопливные котлы
и т. п.
Вы можете получить кредитование на льготных условиях: от 13,5% годовых, а срок кредитования — от 12 до 36 месяцев. При этом кредит выдается безналичными средствами на текущий счет поставщика оборудования, что позволяет быстро оплачивать и получать необходимое оборудование.
Программа «Енергонезламність» от Абанка — это уверенный шаг к будущему, где энергетическая стабильность и автономия доступны каждому. Это важные аспекты успешного ведения бизнеса, производственного процесса и обеспечения надлежащих условий персонала.
Узнать больше о программе «Енергонезламність» можно в ближайшем отделении Абанка или заказав консультацию на сайте.
Энергетическая независимость — это уверенность в завтрашнем дне и готовность вашего бизнеса к любым вызовам в сфере энергетики. Обеспечьте стабильное будущее бизнеса с программой «Енергонезламність» от Абанка!
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