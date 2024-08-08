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8 августа 2024, 15:30 Читати українською

Пиреус Банк начал депозитную акцию с возможностью выиграть Айпад

Пиреус Банк начал депозитную акцию «Айпад за вклад», благодаря которой клиенты могут еженедельно выиграть один из 14 современных iPad. Акция продлится до 10 ноября 2024 года включительно.

Условия акции просты — клиент должен оформить гривневый депозит «Европейский Акционный» через мобильное приложение Winbank или в отделении банка. Срок вклада составляет: 3, 6 или 12 месяцев, а минимальная сумма — 10 000 грн. Процентная ставка по акционному вкладу составляет 14% годовых в гривне, что позволит выгодно и безопасно разместить свои средства в надежном европейском банке с возможностью выиграть современный планшет. Участие в акции принимают новые и действующие клиенты. Поэтому, если Вы клиент банка — войдите в приложение Winbank, выберите категорию «Накопление» и нажмите на депозит «Европейский Акционный».

Если Вы пока не являетесь клиентом Пиреус Банка, достаточно загрузить приложение Winbank из App Store или Google Play и пройти легкую регистрацию.

Акция состоит из 14 однонедельных этапов и в конце каждого этапа будет определяться один победитель среди участников, которые оформили депозит в течение соответствующей недели проведения акции с помощью сервиса random.org.

Первый этап уже стартовал и продлится до 11 августа. Определение победителя этого периода состоится 14.08.2024.

О следующих этапах и датах определения победителей вы можете ознакомиться на сайте банка, где еженедельно будет напоминание о старте очередного этапа.

Стоит отметить, что чем больше количество открытых депозитов, тем больше шансов выиграть планшет. Обращаем внимание, что победитель Акции имеет право на получение только одного подарка в течение периода действия всей акции.

Все детали относительно условий участия, этапов акции и деталей определения победителей, пожалуйста, читайте на сайте банка (ссылка на лендинг).

Справка: Пиреус Банк является дочерним банком Piraeus Financial Holdings, который зарегистрирован на Афинской фондовой бирже и предоставляет банковские услуги с 1916 года, а в Украине представлен с 2007 года

Источник: Минфин
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