Победители масштабного розыгрыша от Абанка получили денежные призы

Благодаря плодотворному сотрудничеству с сетью супермаркетов АТБ и проекту «Ко-бренд карта «АТБ», клиенты Абанка получают скидки от 5% до 50%, уникальные акционные предложения и кешбэк на все товары.

Кроме того, Абанк с 20 мая по 28 июля 2024 года проводил масштабную акцию, в которой было разыграно 500 000 грн и 100 сертификатов на покупки в АТБ!

В течение акционного периода на официальной странице в Instagram в прямом эфире еженедельно выбирали 1 победителя, получавшего 50 000 грн и 10, получавших сертификаты на покупки в АТБ номиналом 1000 грн. Все записи прямых эфиров, видео с вручения денежных призов можно просмотреть в вышеупомянутой соцсети.

Мы гордимся возможностью дарить нашим клиентам ценные подарки и положительные эмоции. Ведь в сегодняшних реалиях нам всем не хватает хороших новостей. Безусловно, наши клиенты уже оценили преимущества карты «АТБ» от Абанка, потому что получать скидки на товары и кэшбек — выгодно и приятно", — поделился впечатлениями Заместитель Председателя Правления Абанка Евгений Зайченко.

Напомним, с картой «АТБ» доступны следующие преимущества:

скидки от 5% до 50% на более чем 1000 акционных товаров в АТБ;

кешбэк от банка на все товары в АТБ 1,2%;

кредитный лимит до 200 000 грн;

скидки 5% в сети аптек «Подорожник».

«Каждый месяц к проекту «Ко-бренд карта «АТБ» присоединяется все больше клиентов, и мы уже достигли отметки более 1 млн 400 тысяч клиентов. Мы в Абанке постоянно радуем наших клиентов выгодными предложениями. Будем и дальше поддерживать заданный темп и предлагать интересные акции», — добавил Евгений Зайченко.

Оформить карту можно в несколько кликов в мобильном приложении АBank24 или в отделении Абанка. Детальнее о тарифах и программе лояльности —по ссылке на сайте.

Про Абанк

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн. клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка — предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.