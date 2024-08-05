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5 августа 2024, 16:52 Читати українською

Литовское правительство выделило почти 9 млн евро в поддержку украинцев в Литве

Литовское правительство на прошлой неделе выделило совокупно почти 9 млн евро на разные программы поддержки для украинцев, оформивших временную защиту в Литве. Об этом сообщает LRT, пишет «Европейская правда».

Литовское правительство на прошлой неделе выделило совокупно почти 9 млн евро на разные программы поддержки для украинцев, оформивших временную защиту в Литве.
Фото:depositphotos

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Что известно

Правительство Литвы выделило 8,7 млн евро из средств, заимствованных от имени государства, на программы Министерства социальной политики и труда по поддержке украинцев в Литве.

Еще около 10 тысяч евро выделили на Министерство здравоохранения.

Средства пойдут на выплаты пособия по уходу с ребенком, социальную поддержку для школьников, частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг, аренды жилья и т. д.

В Министерстве социальной политики и труда отметили в комментарии BNS, что в целом Литва потратила на поддержку приехавших в страну из-за войны украинцев более 114 млн евро.

По подсчетам центрального банка Литвы, в 2023 году украинцы в Литве сгенерировали около 1% ВВП страны.

Источник: Минфин
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