Уважаемый читатель!
Новости компаний
5 августа 2024, 11:10 Читати українською
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 2
То яценюк, то порошенко, потом «святая троица» с НБУ, члены правления «привата» а теперь косюк?
На кого молиться в этом году? Кому я обязан таким «благосостоянием»?