Укрзализныце советуют изменить условия тендеров после жалобы Ассоциации банкиров

Антимонопольный комитет порекомендовал Укрзализныце изменить условия тендеров после жалобы Ассоциации банкиров. Об этом сообщает глава АМКУ Павел Кириленко.

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Антимонопольный комитет предоставил Укрзализныци обязательные для рассмотрения рекомендации по условиям тендеров после жалобы Ассоциации украинских банков на действия УЗ и ее структурных подразделений.

Речь идет о практике установления УЗ отдельных, не предусмотренных законодательством условий для участников тендеров.

В частности, в тендерной документации прописаны требования, в соответствии с которыми банковские гарантии могут выдаваться только банками с определенными рейтингами и показателями.

«Эти требования приводят к тому, что из сотни банковских учреждений, имеющих лицензию Нацбанка на осуществление такой деятельности, только 19 могут участвовать в соответствующих тендерах Укрзализныци», — отметил Кириленко.

Сообщается, что Антимонопольный комитет своим решением рекомендовал Укрзализныци пересмотреть эту практику и соблюдать принципы свободной конкуренции и норм конкурентного законодательства.

О рассмотрении этих рекомендаций и принятых мерах Укрзалізниця должна уведомить Комитет в 30-дневный срок со дня их получения.