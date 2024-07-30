Баффет продал акции Bank of America на более чем $3 миллиарда

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета в июле увеличила продажи акций Bank of America до более чем $3 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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Berkshire продала 18,4 млн акций банка за $767 млн в период с 25 по 29 июля. С 17 июля компания продала 71,2 млн акций Bank of America за $3,05 млрд, уменьшив свою долю в этом банке на 6,9% до 961,5 млн акций.

Конгломерат Баффета все еще располагает примерно 12,4% акций Bank of America, стоимостью $39,5 млрд. Он должен отчитываться о продажах, пока доля не упадет ниже 10%.

Рост акций Bank of America

Цена акций Bank of America выросла почти на две трети с конца октября. Цена акций в 1,2 раза превышает балансовую стоимость после того, как большую часть последнего десятилетия они торговались ниже балансовой стоимости.

В 2011 году Berkshire купила привилегированные акции Bank of America на $5 млрд, когда некоторые инвесторы волновались, будет ли банк достаточно капитала после погашения огромных ипотечных и юридических обязательств после финансового кризиса 2008 года.

Баффет обменял привилегированные акции на обычные в 2017 году после выполнения варрантов и в конечном счете потратил $14,6 млрд на акции Bank of America. Эти акции стоили более $45 млрд, когда Berkshire начала их продавать.