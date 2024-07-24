Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 10 копеек

Национальный банк Украины установил на 24 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2316 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 24 июля установил официальный курс евро на уровне 44,76 грн (на 23 июля курс был установлен на уровне 44,99 грн.). Европейская валюта подешевела на 23 копейки.

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