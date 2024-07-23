АРМА продало арестованной техники почти на 40 миллионов

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) успешно реализовало вторую и третью части партии электронных устройств, ранее арестованных. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Отмечается, что в рамках торгов было реализовано два лота. Первый лот, состоявший из планшетов, был реализован за более 3 млн грн. Второй лот, включавший мобильные телефоны и беспроводные наушники, был реализован более чем за 11 млн грн.

Помимо прямых поступлений от этих лотов реализация принесла значительные средства в государственный бюджет в виде таможенных платежей. Для первого лота сумма таможенных платежей составила 1,8 млн грн, а для второго — 10,6 млн грн. Таким образом, общая сумма таможенных платежей превысила 12,4 млн грн.

Эта успешная реализация является продолжением предварительной продажи компьютерной техники из той же партии на сумму 11,6 млн грн, в том числе более 3 млн грн таможенных платежей.

В целом реализация всех активов этой партии принесла государству 39 млн грн, из которых: