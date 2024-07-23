Американский необанк Mercury заблокировал счета украинских предпринимателей

Американский необанк Mercury прекращает поддержку счетов компаний, учредители которых имеют паспорта некоторых стран, включая Украину. Об этом сообщил основатель Petcube и TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк, пишет Экономическая правда.

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Что известно

Отмечается, что из-за недавних изменений Mercury прекращает поддержку счетов компаний, учредители которых имеют паспорта Беларуси, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии, Венесуэлы и Украины. Окончательное закрытие счетов намечено на 13 августа 2024 года.

В настоящее время украинские владельцы счетов получат полный доступ к своему аккаунту до 6 августа. После этого доступ будет ограничен, кроме возможности завершить выплату средств до полного закрытия счетов 13 августа.

По словам Ажнюка, это не первый случай такой ситуации со стороны американской финансовой системы. Ранее в этом году украинский предприниматель не смог перевести деньги в Украину со своего счета в банке Chase.

Кроме того, в январе 2021 года американский финансовый сервис Robinhood перестал открываться из украинских IP, добавляет Ажнюк.