Министерство финансов ожидает от ЕИБ пакета на 250 млн евро уже в ближайшее время

Европейский инвестиционный банк в ближайшее время одобрит пакет поддержки энергетического сектора Украины на сумму 250 млн. евро , сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Что известно

Согласно сообщению, правительство и ЕИБ работают над подготовкой новых финансовых соглашений.

В настоящее время финансовая поддержка Банка направляется на обеспечение приоритетных потребностей Украины, в том числе восстановление критической инфраструктуры и энергосистемы.

Министр финансов Сергей Марченко отметил настоятельную потребность в поддержке энергосектора, а также разработку новых проектов по восстановлению и развитию электроэнергетики в Украине.

Ожидается, что ЕИБ в ближайшее время одобрит пакет поддержки энергетического сектора Украины на сумму 250 млн евро.

Относительно текущих инициатив стороны отметили финансирование ЕИБ проектов малого-среднего предпринимательства с тремя украинскими банками: Укргазбанк, Прокредит Банк и Укрэксимбанк, а также подготовку к подписанию Финансового соглашения между Украиной и ЕИБ по проектам «Внедрение системы экстренной помощи населению1 по одному номеру.