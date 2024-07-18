Скелет динозавра на аукционе продали за рекордные $44,6 миллиона

Скелет большого динозавра был продан за $44,6 млн на аукционе в Нью-Йорке — самую большую сумму, которую когда-либо платили за окаменелость. Об этом сообщает пресс-служба BBC.

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Отмечается, что растительноядный стегозавр по кличке Апекс имел 3,4 м высотой и 8,3 м длиной от носа до хвоста, и занимает одно из первых мест среди самых полных скелетов, когда-либо найденных.

Он был продан анонимному покупателю, сказавшему, что Апекс родился в Америке и останется в Америке.

Апекс был случайно найден палеонтологом в 2022 году вблизи одноименного городка в западном американском штате Колорадо.

По данным аукционного дома, окаменелость превысила оценку перед продажей более чем в 11 раз.

Считается, что Апекс бродил по планете около 150 миллионов лет назад во время позднего юрского периода.