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18 июля 2024, 18:15 Читати українською

Скелет динозавра на аукционе продали за рекордные $44,6 миллиона

Скелет большого динозавра был продан за $44,6 млн на аукционе в Нью-Йорке — самую большую сумму, которую когда-либо платили за окаменелость. Об этом сообщает пресс-служба BBC.

Скелет большого динозавра был продан за $44,6 млн на аукционе в Нью-Йорке — самую большую сумму, которую когда-либо платили за окаменелость.
Фото:bbc.com

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Подробности

Отмечается, что растительноядный стегозавр по кличке Апекс имел 3,4 м высотой и 8,3 м длиной от носа до хвоста, и занимает одно из первых мест среди самых полных скелетов, когда-либо найденных.

Он был продан анонимному покупателю, сказавшему, что Апекс родился в Америке и останется в Америке.

Апекс был случайно найден палеонтологом в 2022 году вблизи одноименного городка в западном американском штате Колорадо.

По данным аукционного дома, окаменелость превысила оценку перед продажей более чем в 11 раз.

Считается, что Апекс бродил по планете около 150 миллионов лет назад во время позднего юрского периода.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
18 июля 2024, 21:34
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Без лоха і жизнь плоха. продайте йому ще земельки на Марсі.
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