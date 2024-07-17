ЕС выделил 7 млрд евро на транспортные проекты в Европе. Среди них и украинские проекты

Европейская комиссия определила 134 проекта в транспортной сфере в рамках программы Connecting Europe Facility (CEF), которые получат грантовое финансирование на общую сумму 7 млрд евро . Об этом сообщается на портале Еврокомиссии, пишет Лига.

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Кто получит финансирование

Финансирование получат несколько проектов, связанных с расширением путей импорта и экспорта между Украиной и ЕС.

В частности, проекты охватывают:

улучшение дорожной транспортной инфраструктуры в пунктах пересечения границы между Украиной, Молдовой и Румынией.

увеличение пропускной способности на железнодорожном погранпереходе Венгрия-Украина.

строительство нового участка дороги в Польше до границы с Украиной

финансирование исследования и работы по интеграции украинской и европейской железнодорожных систем.

Большинство финансирования направлено на поддержку проектов, обеспечивающих достижение климатических целей ЕС, улучшение и модернизацию сети железных дорог, внутренних водных путей и морских маршрутов ЕС вдоль трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). Железнодорожные проекты получат 80% из 7 млрд евро.

В Министерстве развития общин территорий и инфраструктуры сообщили, что Украина получит 53 млн евро на реализацию проектов и это будет лишь 50% от предполагаемых расходов. Остальное должно обеспечить Украина.