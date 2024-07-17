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17 июля 2024, 12:47 Читати українською

АТБ и Сильпо получили около 60% от совокупного дохода всех компаний розничной торговли

АТБ и Сильпо лидируют в секторе розничной торговли. Их доход составил 58% от совокупного дохода всех компаний. Однако по чистой прибыли преимущество получили компании группы Ольвия (Ева и Варус). Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

АТБ и Сильпо лидируют в секторе розничной торговли.

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Лидеры сектора

457,32 млрд грн составил совокупный доход крупнейших компаний Индекса розничной торговли «Опедатабота».

Лидером в сфере розничной торговли остается АТБ-маркет, входящий в корпорацию Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна. Именно АТБ получили около 40% от совокупного дохода всех компаний. Компания заработала 181,09 млрд грн, увеличив свой доход на 22% по сравнению с 2022 годом.

Второе и третье места занимают компании Сильпо-Фуд и Фора, входящие в Фоззи Групп Владимира Костельмана. Их доход вырос в 1,2 и 1,5 раза соответственно. В общей сложности компании Фоззи групп получили 114,22 млрд грн дохода. Фора увеличила свою чистую прибыль в 5,5 раза в год.

Наибольший прирост дохода

Среди топ-10 Индекса Опендатабота наибольший прирост дохода — в 1,7 раза — произошел у Комфи трейд, владельцами которого являются Станислав Ронис и Светлана Гуцул. Доход увеличился и составил 27,63 млрд грн — а чистая прибыль выросла до 40 млн грн, то есть в 20 раз.

Однако наибольшую чистую прибыль получила компания РУШ (сеть супермаркетов Ева), входящая в группу Ольвия, владельцами которой являются Валерий Киптик и Руслан Шостак. Ее чистая прибыль в прошлом году выросла в 2,3 раза — до 2,2 млрд грн. а доход в 2023 году увеличился на треть.

Еще одна компания группы Ольвия, компания Омега (супермаркеты Варус) тоже попала в топ-10. В прошлом году ее доход вырос на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза — почти 200 млн грн.

Вест Петрол Маркет тоже вошла в Индекс с на 18% меньшими показателями дохода — 27,69 млрд грн. и почти дважды меньше чистой прибылью — 265,89 млн грн.

Источник: Минфин
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