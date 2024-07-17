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17 июля 2024, 10:00 Читати українською

«Сделано в Украине»: Абанк присоединился к Госпрограмме компенсации стоимости сельхозтехники отечественного производства

Абанк заключил Меморандум о сотрудничестве с Министерством экономики Украины по программе компенсации стоимости сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Эта программа является ключевым элементом инициативы «Сделано в Украине», предназначенной для прямой помощи украинским аграриям и весомой поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной техники.

«В условиях полномасштабного вторжения все понимают нагрузку агропромышленного комплекса. Наши аграрии сегодня сталкиваются с различными вызовами: перебои поставок топлива, сельскохозяйственной техники, оборудования, блокировка логистики и вообще, остановка экспорта. Сегодня за их мощными спинами вся продовольственная безопасность нашего государства. В такие нелегкие времена поддерживать аграрный сектор — наш долг, именно так мы считаем в Абанке. А инициатива „Сделано в Украине“ должна распространяться и набирать немалых оборотов. Ведь каждая израсходованная на отечественную продукцию гривна работает на благо Украины и ее людей!» — поделился впечатлениями Руководитель направления малого и среднего бизнеса Абанка Александр Николенко.

Согласно условиям этой программы, к которой присоединился Абанк, юридические и физические лица — предприниматели-аграрии могут получить компенсацию в размере 25% стоимости сельхозтехники отечественного производства.

Воспользоваться программой и получить компенсацию через Абанк можно в несколько шагов:

  • выбрать сельхозтехнику отечественного производства (согласно Перечню на официальном вебсайте Министерства экономики Украины);
  • осуществить оплату приобретенной сельхозтехники через счет в Абанке;
  • подать заявку и документы, подтверждающие покупку техники, за которую предусмотрена компенсация;
  • получить компенсацию на счет в Абанке.

«Отметим, приобрести технику аграрий может как за счет собственных средств, так и за счет оформления Кредита в Абанке по онлайн-заявке», — добавил Александр Николенко.

Напомним: одной из стратегических целей банка является содействие развитию предпринимательства Украины путем предоставления финансовых услуг, в том числе и кредитования реального сектора экономики. Абанк ценит своих клиентов и предлагает услуги и продукты, отвечающие современным потребностям. Детальнее об условиях программы компенсации стоимости сельхозтехники — на сайте.

Источник: Минфин
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