В Германии впервые за последний год ухудшился ключевой бизнес-индикатор

В Германии впервые за последний год ухудшился индекс ожиданий инвесторов и аналитиков по ситуации в экономике на ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщил исследовательский институт ZEW во вторник, передаёт Liga.net.

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Его показатель снизился до +41,8 пункта с +47,5 пункта в июне.

«Экономические перспективы ухудшаются. Впервые за год экономические ожидания по отношению к Германии снизились. Этому способствовали падение немецкого экспорта больше ожиданий, политическая неопределенность во Франции и отсутствие ясности относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка», — так прокомментировал результаты исследования президент ZEW Ахим Вамбах.

Индекс ZEW остается выше нулевой линии, разделяющей оптимистические и пессимистические настроения.

В последний раз ниже нуля настроения инвесторов были в октябре 2023 года.