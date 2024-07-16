За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 561400 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 15 июля: 1110 российских оккупантов, 13 танков и 45 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 561 400 (+1110) человек,
- танков — 8227 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 15862 (+36) ед,
- артиллерийских систем — 15368 (+44) ед,
- РСЗО — 1119 (+0) ед,
- средства ПВО — 892 (+0) ед,
- самолетов — 361 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12193 (+45),
- крылатые ракеты — 2398 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 20680 (+57) ед,
- специальная техника — 2577 (+8)
Источник: Минфин
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