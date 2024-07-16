Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 3 копейки

Национальный банк Украины установил на 16 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 41,0107 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 16 июля установил официальный курс евро на уровне 44,72 грн (на 15 июля курс был установлен на уровне 44,68 грн). Европейская валюта подорожала на 4 копейки.

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