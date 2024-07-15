АРМА передало в госуправление арестованное имущество «Межигорья»

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Что известно

Речь идет о движимом имуществе, которое было арестовано в рамках уголовных производств в отношении экс-президента Януковича после Революции Достоинства и за сохранение которого с 2014 года стали ответственными активисты по собственному согласию.

«Подписание документов о передаче государственного имущества в управление государственному парку-памятнику „Межигорье“ стало финальным мероприятием в работе межведомственной комиссии, которая в течение двух месяцев работала на территории объекта», — сообщили в АРМА.

Как говорится в сообщении, общее количество осмотренного комиссией движимого имущества составляет более 25 тысяч единиц, которое размещено в 121 зданиях и сооружениях.

Самый большой по количеству движимого имущества объект — музей «Хонка». Это здание общей площадью 3100 кв.м является главным сооружением парка-памятника, насчитывает 76 помещений и более 3,6 тысячи единиц движимого имущества.

Также в процессе работы комиссия обнаружила более 500 ценных объектов движимого имущества, которые ранее не были описаны.

В частности, речь идет о произведениях искусства, иконах, витражах в церкви, барельефах, предметах интерьера, люстрах и т. д. , а также объектах управления системами водоснабжения и отопления, то есть ценном имуществе, которое также будет взыскано в доход государства.

С момента официального открытия все поступления от функционирования государственного «Межигорья» будут поступать в государственную казну.