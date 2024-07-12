Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 16 копеек

Национальный банк Украины установил на 12 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 40,8823 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 16 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 12 июля установил официальный курс евро на уровне 44,38 грн (на 11 июля курс был установлен на уровне 44,07 грн). Европейская валюта подорожала на 31 копейку.

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