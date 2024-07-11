Светлана Рекрут покидает Фонд гарантирования вкладов физлиц. В интервью в должности директора-распорядительницы фонда она рассказала Forbes о причинах такого решения.
Глава Фонда гарантирования вкладов уходит с должности — Forbes
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Что известно
Последние 10 лет Светлана Рекрут работает в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), пять из них — на должности его руководителя. 17 июля — ее последний день на этой работе.
Пятилетний срок его полномочий истекает. Продолжать сотрудничество с фондом еще на пять лет оно не хочет.
Источник: Минфин
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