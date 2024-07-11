Курс валют на 11 июля: в банках доллар и евро дорожают

В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро также не изменилось в покупке и прибавило 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку по покупке и не изменился в продаже. Евро добавило 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,60−41,05 грн. Евро покупают за 43,90 грн, а продают за 44,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,93−41,00, евро — 44,40−44,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,80−40,82 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,21−44,22 грн/евро.

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