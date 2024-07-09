После долгих судебных баталий ФГВФЛ возобновляет выплаты вкладчикам ПАО «КСГ Банк»

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Как получить выплаты

Учитывая это, с 10 июля 2024 года вкладчики ПАО «КСГ Банк», которые еще не получили гарантированную сумму, могут обращаться к банкам-агентам Фонда за получением возмещения по своему вкладу без предварительного письменного обращения в Фонд.

Также вкладчики могут получить средства дистанционно:

через онлайн-сервисы (мобильные приложения) таких банков как ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Сенс Банк и Банк Пивденний.

с помощью мобильного приложения Портала «Дия».

Обращаем внимание наследников вкладчиков этих банков, что для получения возмещения на основании свидетельства о праве на наследство наследник должен предварительно в письменном виде обратиться в Фонд.

Подробнее об этом говорится в подразделе «Вкладчикам». Выплаты средств из свидетельства о праве на наследство осуществляются по результатам рассмотрения индивидуального письменного обращения наследника в адрес Фонда.