С 10 июля 2024 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц возобновляет выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО «КСГ Банк». Это стало возможным благодаря возобновлению Фондом контроля над банком после длительных судебных процессов.
После долгих судебных баталий ФГВФЛ возобновляет выплаты вкладчикам ПАО «КСГ Банк»
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Как получить выплаты
Учитывая это, с 10 июля 2024 года вкладчики ПАО «КСГ Банк», которые еще не получили гарантированную сумму, могут обращаться к банкам-агентам Фонда за получением возмещения по своему вкладу без предварительного письменного обращения в Фонд.
Также вкладчики могут получить средства дистанционно:
- через онлайн-сервисы (мобильные приложения) таких банков как ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, Таскомбанк, Сенс Банк и Банк Пивденний.
- с помощью мобильного приложения Портала «Дия».
Обращаем внимание наследников вкладчиков этих банков, что для получения возмещения на основании свидетельства о праве на наследство наследник должен предварительно в письменном виде обратиться в Фонд.
Подробнее об этом говорится в подразделе «Вкладчикам». Выплаты средств из свидетельства о праве на наследство осуществляются по результатам рассмотрения индивидуального письменного обращения наследника в адрес Фонда.
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