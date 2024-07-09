Бизнес за прошлую неделю получил доступные кредиты на 1,6 миллиарда гривен

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Сколько выдано кредитов

«За прошлую неделю в рамках Государственной программы „Доступные кредиты 5−7−9%“ предприниматели получили от уполномоченных банков 526 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн, из которых 463 кредита — от банков государственного сектора на около 1,1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

С начала 2024 года по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили 12 875 кредитов на 48,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 9 739 кредитов на 25,2 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 57 017 кредитов на 225,7 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 42 773 кредита на 115,6 млрд грн), из которых по состоянию на 8 июля текущего года:

21,25 млрд грн — на инвестиционные цели;

62,61 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

39,08 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

17,19 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,36 млрд грн — на антивоенные цели;

14,87 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта Программы «Доступные кредиты 5−7−9%» подписано 91839 кредитных договоров на 315,3 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 63249 договоров на 142,2 млрд гривен.