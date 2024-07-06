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6 июля 2024, 12:11 Читати українською

Фонд гарантирования завершил выплаты вкладчикам банка Аркада

В банке Аркада прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам и завершена ликвидационная процедура. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

В банке Аркада прекращены выплаты гарантированного возмещения вкладчикам и завершена ликвидационная процедура.
Фото:depositphotos

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Решение Фонда

«4 июля 2024 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц № 731 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры акционерного общества «Акционерный коммерческий банк Аркада», — говорится в сообщении.

В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками АО АКБ «Аркада» получено более 227,6 млн грн.

В Фонде проинформировали, что согласно статье 52 закона требования кредиторов к банку, которые были удовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи имущества (активов) банка на дату составления ликвидационного баланса, считаются погашенными.

Отмечается также, что Фонд закрыл накопительный счет АО АКБ «Аркада». Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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