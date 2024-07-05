В Украине утвердили Национальную стратегию развития финансовой грамотности до 2030 года

В Украине была утверждена Национальная стратегия развития финансовой грамотности до 2030 года. Она будет способствовать повышению финансовой осведомленности населения Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Отмечается, что инициатором разработки этого межведомственного стратегического документа является Национальный банк Украины.

К межведомственной рабочей группе по подготовке Стратегии финграмотности присоединились представители Министерства образования и науки, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации и Государственного учреждения «Офис по развитию предпринимательства и экспорта».

«Необходимость принятия финансовых решений в условиях неопределенности и быстрых изменений, современные сложные финансовые продукты, стремительный прогресс цифровизации финансового рынка, рост случаев мошенничества обусловливают необходимость объединения усилий многих сторон по развитию экосистемы финансовой грамотности в Украине.

Это позволит не только повысить уровень финансовой грамотности, но и углубить финансовую инклюзию населения Украины. Системная и слаженная работа будет способствовать усилению финансовой устойчивости украинцев, приобретению навыков эффективного управления личными, семейными финансами и финансами бизнеса при любых условиях", — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Также отмечается, что воплощение Стратегии финграмотности обеспечит масштабирование мероприятий по повышению финансовой осведомленности и охвату различных целевых групп.

Если в предыдущие годы в фокусе внимания были дети и молодежь — украинцы с самым низким уровнем финансовой грамотности, то при реализации новой межведомственной финграмотной Стратегии дополнительный акцент будет делаться на работе с предпринимателями и взрослым населением, в частности с ветеранами, внутренне перемещенными лицами и людьми старшего возраста.

Пять стратегических целей

Качественное базовое финансовое образование

Для ее выполнения запланированы мероприятия по повышению финансовой грамотности дошкольников, школьников и студентов. Предусмотрена разработка различных доступных обучающих ресурсов и осовременивание учебных программ.

Также важной задачей в рамках этой цели является развитие сообщества педагогов — экспертов по финансовой грамотности, что, в частности, поможет качественно начать преподавание нового обязательного курса «Предпринимательство и финансовая грамотность» с 2025 года в 8-х классах и с 2026 года в 9 -х классах во всех школах Украины.

Ответственная финансовая жизнь

Это будет способствовать повышению финансовой грамотности взрослого населения. Для выполнения этой задачи при реализации Стратегии финграмотности будут создаваться учебные ресурсы для развития финансовых компетентностей на разных этапах жизни, для эффективного управления личными финансами в кризисных условиях, для повышения осведомленности об экономике, финансовых продуктах, правах и обязанностях потребителей финансовых услуг.

Финансово осведомленные предприниматели

С принятием Стратегии финграмотности в Украине впервые внедряется комплексный подход к повышению финансовой осведомленности предпринимателей. Поэтому одной из первоочередных задач в рамках реализации цели 3 разработка рамки финансовых компетентностей предпринимателей Украины.

Также запланированы мероприятия по росту осведомленности начинающих предпринимателей и представителей малого бизнеса о финансовых услугах и об инструментах рынков капитала, осмотрительное использование которых будет способствовать развитию бизнеса.

Продвинутая цифровая финансовая грамотность

Эта цель занимает особое место в Стратегии финграмотности, ведь в условиях полномасштабной войны украинцы убедились, что доступ к цифровым финансовым услугам и умение эффективно ими пользоваться — одна из составляющих личной безопасности и финансовой устойчивости.

В рамках реализации Стратегии финграмотности запланирована разработка учебных материалов и проведение мероприятий, чтобы повысить осведомленность о цифровых финансовых услугах, платежной безопасности и защите от кибермошенничества. Особое внимание будет уделено развитию интерактивных цифровых инструментов усовершенствования финансовых компетентностей.

Благоприятная экосистема для развития финграмотности

Речь идет о развитии экосистемы финансовой грамотности в Украине, налаживании сотрудничества как внутри страны, так и с представителями международных организаций и других стран.

В дорожной карте Стратегии финграмотности за первыми четырьмя целями предусмотрен мониторинг уровня финансовой грамотности разных целевых групп и проведение опросов.

Полученные результаты будут основой качественного обновления документа и учета текущих тенденций и актуальных потребностей. Для самостоятельного выявления украинцами пробелов в финансовых знаниях и навыках разрабатываются специальные онлайн-инструменты.

Еще одной сквозной линией дорожной карты по разным стратегическим целям является работа с мотивацией и изменением отношения населения к решению финансовых вопросов, что будет способствовать формированию осмотрительного финансового поведения.