В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Правда ли, что у Украины есть месяц до дефолта? Прогноз курса валют на июль (видео)
- Правда ли, что у Украины есть месяц до дефолта?
- Почему правительству выгодны разговоры о дефолте?
- прогноз курса валют на июль;
- Прогноз курса доллара и евро на период с 4 июля по 10 июля.
Источник: Минфин
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