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2 июля 2024, 16:37 Читати українською

Правительство планирует изменить размер военного сбора и лишить местные бюджеты части доходов

Кабмин в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы определил приоритеты налоговой политики. В бюджете не хватает 340 млрд гривен ежегодно. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

Кабмин в Бюджетной декларации на 2025−2027 годы определил приоритеты налоговой политики.

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Что известно

«Одним из приоритетов налоговой политики в краткосрочной перспективе станет расширение текущей налогооблагаемой базы, в частности путем изменений в налогообложении военным сбором, в том числе пересмотр размера сбора, круга его плательщиков, базы и объектов налогообложения», — говорится в документе.

Что изменится в налоговом законодательстве

На среднесрочный период уже учтены такие изменения в бюджетное и налоговое законодательство в части зачисления доходов в государственный бюджет и их увеличение:
  • восстановление зачисления в государственный бюджет налога на доходы физических лиц в размере 4%, временно направляемого в общий фонд бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин за счет соответствующего снижения норматива отчисления такого налога в общий фонд государственного бюджета;
  • направление доходов государственного дорожного фонда в общий фонд государственного бюджета с постепенным его восстановлением в 2025—2027 годах (в 2025 году — 25%, в 2026 году — 50% и в 2027 году — 75%);
  • постепенное приближение ставок акцизного налога на табачные изделия и топливо к уровню, предусмотренному директивами ЕС.

Правительство планирует изменить размер военного сбора и лишить местные бюджеты части доходов

Также на среднесрочный период учтены следующие нормы законодательства:
  • направление налога на доходы физических лиц с денежного довольствия военнослужащих, уплачиваемого (перечисляемого) согласно Налоговому кодексу Украины в размере 75% на соответствующей территории Украины (кроме территории г. Киева) и в размере 40% — на территории г. Киева, к специальному фонду государственного бюджета;
  • поквартальное начисление и уплата налога на прибыль банков по ставке 25%.
«В то же время для стабильного и непрерывного финансирования первоочередных потребностей в сфере безопасности и обороны государства от вооруженной агрессии необходима разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025−2027 годы с учетом приоритетных задач налоговой политики на соответствующие годы, которые обеспечили бы государственные финансы ресурсом в объеме 3 млрд гривен каждый год», — говорится в декларации.
Источник: Минфин
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