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2 июля 2024, 12:23 Читати українською

Западные компании сокращают персонал инвестиционного банкинга в Китае

Западные финансовые учреждения в Китае больше всего за последние годы сократили персонал инвестиционного банкинга после того, как замедление рынка ударило по прибылям и остановило многолетнюю экспансию в стране. Об этом сообщает газета Financial Times.

Западные финансовые учреждения в Китае больше всего за последние годы сократили персонал инвестиционного банкинга после того, как замедление рынка ударило по прибылям и остановило многолетнюю экспансию в стране.

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Убытки западных компаний в Китае

Сокращения в 2023 году произошли после того, как пять из семи китайских подразделений по ценным бумагам, которые являются частью Уолл-стрит и европейских банков, либо понесли убытки, либо сообщили о падении прибылей, согласно недавно опубликованным годовым отчетам. В прошлом году в этих семи подразделениях работало 1 781 человек, что на 13 процентов меньше, чем в 2022 году.

Активность на рынках капитала Китая замедлилась в условиях слабой экономики, в которой доминирует продолжающийся спад на рынке недвижимости и последствия роста геополитической напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Международные финансовые группы смогли взять под полный контроль свои материковые торговые дома по ценным бумагам после волны регуляторных изменений в 2020 году. Эти подразделения составляют небольшую часть глобальной прибыли банков.

Массовые увольнения

В 2023 году банки ликвидировали более 60 000 рабочих мест по всему миру, поскольку снижение объемов заключения сделок и публичных листингов привело к резкому падению комиссионных. Сокращение в Китае противоречит предварительным ожиданиям, что их бизнес в стране будет продолжать расти, даже если он замедлится в других странах.

Источник: Минфин
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