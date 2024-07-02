Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на 18 копеек

Национальный банк Украины установил на 2 июля 2024 официальный курс гривны на уровне 40,6413 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 18 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 2 июля установил официальный курс евро на уровне 43,68 грн. (на 1 июля курс был установлен на уровне 43,26). Европейская валюта подскочила на 42 копейки.

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