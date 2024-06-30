Amazon нанял часть команды стартапа Adept, чтобы усилить работу над ИИ

Amazon нанял соучредителей стартапа искусственного интеллекта Adept и часть его команды, чтобы усилить свои позиции на рынке ИИ. Об этом сообщает Reuters.

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Стартап Adept родом из Сан-Франциско собрал более 410 миллионов долларов и оценивается более чем в 1 миллиард долларов. Там уже назначен новый генеральный директор.

В пятницу в блоге Adept сообщил, что соучредитель и генеральный директор Дэвид Луан, а также несколько других соучредителей и сотрудников переходят на работу в Amazon.

Это соглашение привлекло внимание Федеральной торговой комиссии, она изучает, не было ли соглашение попыткой обойти требования по раскрытию информации о слиянии, сообщил источник Reuters.

В Adept заявил, что будут продолжать работать независимо от Amazon. Amazon будет платить Adept лицензионный сбор за использование некоторых технологий, помогающих автоматизировать бизнес-функции. Представитель Amazon отказался раскрыть условия сделки.

По сообщению Reuters, Amazon инвестирует в подготовку амбициозной большой языковой модели, надеясь, что она сможет конкурировать с топ-моделями OpenAI и Alphabet, поддерживаемыми Microsoft.