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28 июня 2024, 17:10 Читати українською

Италия требует от Google 1 миллиард евро за неуплаченные налоги

Италия требует от Google выплатить 1 млрд евро неуплаченных налогов и штрафов через семь лет после того, как компания урегулировала налоговый спор с властями Рима. Об этом сообщает Reuters.

Италия требует от Google выплатить 1 млрд евро неуплаченных налогов и штрафов через семь лет после того, как компания урегулировала налоговый спор с властями Рима.
Фото: pixabay.com

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Налоговое агентство Италии начало соревновательный процесс по Google из-за неуплаты налогов и штрафов на сумму 1 миллиард евро, который может завершиться либо мировым соглашением, либо началом судебного процесса.

Расследование было начато в декабре 2022 года, а претензии охватывают период с 2018 по 2022 год.

Прокуратура Милана утверждает, что Google не подавала и не уплачивала налоги с доходов, полученных в Италии.

В Google после обвинений заявили, что соблюдают налоговое законодательство во всех странах, где работают, включая Италию.

В 2017 году компания Google заплатила 306 млн евро, поскольку считалось, что она имеет постоянное представительство в Италии на основании того, что ее персонал работает в стране.

Сообщается, что теперь требование было выдвинуто на основе цифровой инфраструктуры, которую она имеет в стране и которая позволяет ей работать и получать доход. Это тот же подход, который был использован в недавнем налоговом урегулировании с Netflix.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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