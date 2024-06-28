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28 июня 2024, 19:13 Читати українською

Новая Почта расширила сеть в Украине до 30 тысяч точек

Новая Почта с начала 2024 года расширила сеть в Украине на 13,2% с 26,6 тыс. до 30,1 тыс. точек сервиса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая Почта с начала 2024 года расширила сеть в Украине на 13,2% с 26,6 тыс.

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Сеть Новой Почты в Украине продолжает расширяться и сейчас она уже состоит из 12 100 отделений и 18 000 почтоматов.

Это более 30 000 точек сервиса, где клиенты могут воспользоваться удобными и быстрыми сервисами компании. И это самая доступная сеть в стране.

С начала года компания установила 2700 новых почтоматов и открыла 770 отделений. Наиболее активный рост сети произошел в Киевской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях.

Кроме того, Новая Почта открыла 344 новых отделения и почтоматы на прифронтовых территориях в Харьковской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской областях.

К концу года компания планирует увеличить сеть компании до 36000 точек сервиса.

Источник: Минфин
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