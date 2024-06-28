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28 июня 2024, 12:55 Читати українською

Nokia покупает сетевую компанию за $2,3 миллиарда

Nokia Oyj согласилась приобрести Infinera Corp. в рамках соглашения, оценивающего производителя оптического телекоммуникационного оборудования в $2,3 млрд с учетом долга. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Nokia Oyj согласилась приобрести Infinera Corp.

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Согласно сообщению, стоимость Infinera составит $6,65 за акцию, что на 37% превышает среднюю 180-дневную цену акций компании за последние 12 месяцев.

По меньшей мере, 70% суммы сделки будут уплачены наличными, а остальные — американскими депозитарными акциями Nokia.

Акции Infinera выросли на 15% за последние 12 месяцев, что прибавило компании рыночную стоимость около $1,2 млрд. Акции, закрывшиеся в четверг на уровне $5,26 за штуку, подскочили на целых 25% после закрытия обычных торгов.

Infinera поставляет сетевое оборудование и программное обеспечение операторам мобильной связи, провайдерам интернет-контента и правительствам, среди прочего, согласно информации на ее веб-сайте.

Источник: Минфин
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