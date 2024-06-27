Национальный банк Украины установил на 27 июня 2024 официальный курс гривны на уровне 40,5138 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 14 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 14 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 27 июня установил официальный курс евро на уровне 43,42 грн. Европейская валюта подешевела на 11 копеек.
«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии