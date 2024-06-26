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26 июня 2024, 19:41 Читати українською

Разворовывал средства на закупке бронежилетов: правоохранители разоблачили чиновника из Укрэнерго

СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции высокопоставленного чиновника Укрэнерго. Речь идет о руководителе одного из Департаментов госпредприятия, который весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции высокопоставленного чиновника Укрэнерго.
Фото: СБУ

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Подробности

Для реализации сделки бывший чиновник привлек аффилированную коммерческую структуру, которая даже не имеет разрешительных документов и лицензий на производство военной амуниции.

Кроме этого, «подрядчики» никогда не занимались изготовлением бронежилетов.

По данным следствия, у этой фирмы чиновник Укрэнерго приобрел за государственные средства партию соответствующего снаряжения за вдвое завышенной суммой.

Ущерб более чем в 10 миллионов

Таким образом это привело к бюджетному ущербу более 10 млн грн.

По материалам Службы безопасности и НАБУ уже бывшему чиновнику Укрэнерго доложено о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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