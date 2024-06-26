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26 июня 2024, 16:35 Читати українською

США намеренно смягчали санкции против россии и Ирана для сдерживания цен на топливо перед выборами — WSJ

Администрация президента США Джо Байдена целенаправленно внедряла более мягкие энергетические санкции против россии, Ирана и Венесуэлы с целью снижения цен на топливо перед выборами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Администрация президента США Джо Байдена целенаправленно внедряла более мягкие энергетические санкции против россии, Ирана и Венесуэлы с целью снижения цен на топливо перед выборами.
Фото: pixabay.com

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Да, Администрация Байдена стремится удержать цены на газ стабильными перед выборами, поощряя поступление нефти на глобальные рынки. Эта задача сталкивается с другим приоритетом: быть жесткими с противниками, такими как россия, Иран и Венесуэла. Это привело к менее суровым санкциям против основных нефтедобывающих стран.

Примером тому стал вторник, когда США ввели новые санкции против Ирана. По мнению аналитиков, эти меры затрагивают лишь часть нефтяного экспорта страны и вряд ли смогут оздоровить мировые рынки.

«Президент хотел сделать все возможное, чтобы убедиться, что у американских потребителей самая низкая цена на бензоколонке, поскольку это влияет на повседневную жизнь семей», — заявил высокопоставленный чиновник администрации.

Хотя напряженность в отношениях между Ираном и США возросла после нападений на Израиль 7 октября, ежедневный экспорт нефти из Ирана превысил 1,5 млн баррелей в день этого года, начиная с февраля, что гораздо больше, чем в начале президентства Байдена. Большую часть этой нефти покупают небольшие китайские нефтеперерабатывающие заводы по сниженным ценам.

США и их союзники были «очень осторожны, чтобы не зайти слишком далеко и не повредить способности западных экономик функционировать», когда речь шла о санкциях, сказал Джон Смит, партнер Morrison Foerster и бывший руководитель Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США .

Американские дипломаты и чиновники от энергетики десятилетиями работали по всему миру, чтобы обеспечить поток нефти, часто вступая в неудобные альянсы и договоренности.

Когда 12 июня Министерство финансов США наложило санкции на Москву, они были направлены против банков, но оставили нефтяную отрасль страны практически неприкосновенной.

По словам американских дипломатов и некоторых игроков энергетической отрасли, проинформированных нынешними чиновниками, среди некоторых сотрудников Министерства финансов США существует разочарование отсутствием действий против нефтеторговых сетей, переправляющих российскую и иранскую нефть, в том числе против той, которую сейчас расследуют чиновники.

По сообщению The Wall Street Journal, этой сетью управляет малоизвестный трейдер из Азербайджана, ставший главным посредником для российской компании «Роснефть».

Сторонники этой политики в администрации говорят, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне, но бросают песок в шестеренки нефтеэкспортных машин россии и Ирана, а это значит, что они зарабатывают меньше на каждом продающемся барреле нефти.

«Наши две цели — снижение расходов для американского народа и снижение доходов для Кремля — очень хорошо согласуются друг с другом», — сказал высокопоставленный чиновник Минфина США.

Когда Министерство финансов США наложило санкции на российского государственного владельца танкеров «Совкомфлот», оно также выдало лицензии, освобождающие от санкций весь флот компании, кроме 14 судов, по оценкам поставщика данных Kpler, насчитывает 91 судно.

Игроки отрасли говорят, что лицензии на исключение предоставили зеленый свет нефтетрейдерам для ведения бизнеса с этими судами, минимизируя риск того, что они станут мишенью для будущих санкций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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