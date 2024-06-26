В Украине стало возможным оформить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦНАП всего за 15 минут. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры
Военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно получить в ЦНАП
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Что известно
«С 25 июня украинцы после уточнения учетных данных в ЦНАПе смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом — по нему будут проверять действительность документа», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сервис безвозмездный, вся процедура длится до 15 минут. Документ имеет срок действия 1 год с момента формирования. Его можно распечатать самостоятельно с помощью приложения Резерв+ или обратиться к администратору ЦНАПа или ТЦК.
Электронный военно-учетный документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется вся необходимая информация о человеке. Документ содержит следующие сведения:
- персональные данные заявителя;
- отдельный номер записи в ЕГРПУР;
- сведения ВЛК;
- воинское звание и военную специальность;
- сведения о военном учете
и т. п.
Проверяется документ с помощью QR-кода. Если данные не соответствуют содержащимся в реестре военно-учетный документ считается недействительным.
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