Укрэксимбанк может перейти в онлайн-режим работы из-за проблем с электричеством зимой

Из-за проблем с отоплением и нехваткой электроэнергии зимой отделения Укрэксимбанка могут перейти в онлайн-режим работы. Об этом сообщила член Наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктория Страхова, пишет Экономическая правда.

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Что известно

«Нам реально нужно думать, что мы будем делать зимой с нашими отделениями. Нам нужно и отопление. Возможно, мы будем переходить в онлайн-режим», — заявила она.

Но Страхова отметила, что банк преимущественно корпоративный и не нуждается во многих отделениях для операций с клиентами.