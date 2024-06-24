Немецкий Baader Bank будет привлекать ИИ в выборе инвестиций

Немецкий Baader Bank выходит на рынок биржевых фондов со стратегией, использующей искусственный интеллект для выбора акций. Об этом сообщает Financial Times.

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Подразделение по управлению инвестициями банка Baader планирует запустить усиленный искусственным интеллектом фонд акций еврозоны. Он будет торговаться на бирже Xetra во Франкфурте.

Данный фонд станет первым в Европе, который столь сильно полагается на ИИ при выборе акций.

Модель была разработана компанией, специализирующейся на инвестициях с искусственным интеллектом Ultramarin, для прогнозирования избыточной ежемесячной доходности для каждой акции в инвестиционной среде акций еврозоны.

Ultramarin также разрабатывает биржевые индексные фонды на основе искусственного интеллекта, ориентированные на глобальные и американские акции, и ее технология уже доступна в трех фондах.

Ожидается, что инвестиционный фонд будет запущен в этом месяце, ведь он все еще ожидает одобрения финансового регулятора Германии.

Окончательное решение о том, следует ли включать ценную бумагу в портфель фонда, должен принимать человек.