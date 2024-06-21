До конца года Украина нуждается еще в $9,5 миллиарда на быстрое восстановление — Минфин

Украина в этом году нуждается еще в $9,5 млрд для финансирования первоочередных потребностей восстановления. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов по результатам дискуссионной панели по вопросам восстановления Украины, состоявшейся в рамках Конференции Invisso в Лондоне.

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В частности, речь идет об оборонной промышленности, энергетике, восстановлении поврежденного жилья, сельском хозяйстве, природных ресурсах, цифровых технологиях и IТ-секторе.

«По оценке отчета RDNA-3 (Rapid Damage and Needs Assessment, — ред.), в 2024 году Украина нуждается в $15,3 млрд на быстрое восстановление. Из них около $5,5 млрд уже профинансированы из государственного бюджета и за счет донорской поддержки», — говорится в сообщении.

Заместитель министра финансов Ольга Зыкова рассказала о ключевой роли консолидации усилий с партнерами на пути к созданию благоприятной инвестиционной среды, что в дальнейшем будет способствовать устойчивому экономическому росту и восстановлению.

«Создание благоприятной среды для инвестиций предполагает улучшение доступа к финансированию инвестиционных проектов, обеспечение страхования от военных и политических рисков, а также внедрение механизмов государственной поддержки. Правительство Украины активно сотрудничает с рядом партнеров и привержено принятию шагов для улучшения этого процесса», — сказала Зыкова.

Привлечение средств от партнеров

В частности, в рамках инвестиционного компонента инструмента ЕС Ukraine Facility реализуется Ukraine Investment Framework, целью которого является мобилизация инвестиций в поддержку украинского частного сектора путем предоставления бюджетных гарантий и применения других финансовых инструментов международных финансовых институтов по развитию.

Созданный Международным агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) группы Всемирного банка, трастовый фонд SURE помогает привлекать средства, которые в свою очередь способствуют реализации проектов страхования военных рисков в Украине.

С начала полномасштабной войны MIGA предоставила Украине гарантии общим объемом около $200 млн. Донорамами являются Япония, Великобритания, Норвегия и Бельгия.

В рамках Многосторонней координационной платформы доноров для Украины правительство способствует привлечению частного сектора в рамках новой Business Advisory Council.

Цель состоит в том, чтобы координация донорской помощи опиралась на перспективы и рекомендации частного сектора по улучшению инвестиционного климата, поддержки украинских предприятий и мобилизации ресурсов для экономического сотрудничества и восстановления.

Также успешно реализуется государственная программа Фонда развития предпринимательства «Доступные кредиты 5−7-9%», поддерживаемая Кредитным учреждением для восстановления Германии (KfW).