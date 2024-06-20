Минэкономики вместе с ЕС и правительством Германии дали старт новой грантовой программе на 480 тысяч евро, в рамках которой 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие собственного экспорта. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В Украине запустили грантовую программу для бизнеса. Как получить
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Что известно о программе
Отмечается, что принять участие в грантовой программе могут малые и средние украинские бизнесы, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели
Предполагается, что в рамках проекта 12 отобранных участников получат грант в размере до 40 тыс. евро каждый, а также групповые и индивидуальные консультации от экспертов, нетворкинг-сессии и другие активности, которые помогут выявить и устранить процессы, «блокирующие» бизнес на пути к экспорту и инновационному развитию.
Заявку для участия в грантовой программе можно подать до 23:59 25 июня 2024 г. на сайте проекта.
«С началом полномасштабного российского вторжения программа EU4Business предоставила почти 8 миллионов евро для поддержки МСП в Украине, потому что мы понимаем, что в эти тяжелые времена компании как никогда нуждаются в поддержке роста и внедрения инноваций. Этой грантовой программой мы хотим помочь украинским бизнесам преодолеть последствия войны, обеспечить доступ к финансированию, помочь с поиском новых рынков и улучшить бизнес-сферу Украины», — отметил руководитель отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики
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