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20 июня 2024, 19:50 Читати українською

В Украине запустили грантовую программу для бизнеса. Как получить

Минэкономики вместе с ЕС и правительством Германии дали старт новой грантовой программе на 480 тысяч евро, в рамках которой 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие собственного экспорта. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Минэкономики вместе с ЕС и правительством Германии дали старт новой грантовой программе на 480 тысяч евро, в рамках которой 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие собственного экспорта.
Фото:depositphotos

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Что известно о программе

Отмечается, что принять участие в грантовой программе могут малые и средние украинские бизнесы, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т. п.), креативной индустрии (мода, дизайн и т. п.), а также других отраслей экспортным и инновационным потенциалом

Предполагается, что в рамках проекта 12 отобранных участников получат грант в размере до 40 тыс. евро каждый, а также групповые и индивидуальные консультации от экспертов, нетворкинг-сессии и другие активности, которые помогут выявить и устранить процессы, «блокирующие» бизнес на пути к экспорту и инновационному развитию.

Заявку для участия в грантовой программе можно подать до 23:59 25 июня 2024 г. на сайте проекта.

«С началом полномасштабного российского вторжения программа EU4Business предоставила почти 8 миллионов евро для поддержки МСП в Украине, потому что мы понимаем, что в эти тяжелые времена компании как никогда нуждаются в поддержке роста и внедрения инноваций. Этой грантовой программой мы хотим помочь украинским бизнесам преодолеть последствия войны, обеспечить доступ к финансированию, помочь с поиском новых рынков и улучшить бизнес-сферу Украины», — отметил руководитель отдела государственного финансирования, поддержки бизнеса и социальной политики Представительства Е С в Украине Генрик Уитфельдт.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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