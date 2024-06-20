В Украине запустили грантовую программу для бизнеса. Как получить

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Что известно о программе

Отмечается, что принять участие в грантовой программе могут малые и средние украинские бизнесы, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т. п. ), креативной индустрии (мода, дизайн и т. п. ), а также других отраслей экспортным и инновационным потенциалом

Предполагается, что в рамках проекта 12 отобранных участников получат грант в размере до 40 тыс. евро каждый, а также групповые и индивидуальные консультации от экспертов, нетворкинг-сессии и другие активности, которые помогут выявить и устранить процессы, «блокирующие» бизнес на пути к экспорту и инновационному развитию.

Заявку для участия в грантовой программе можно подать до 23:59 25 июня 2024 г. на сайте проекта.